Севикян оформил ассист в первой же игре за «Локомотив»

Мы уже сообщали, что вечером четверга в матче против «Химок» в Кубке России новичок обороны «Локомотива» Сесар Монтес оформил дебютный гол – в дебютной для себя игре за клуб.

Отметился голевым действием и другой летний новичок «Локомотива». Это вингер Эдгар Севикян, пришедший в «Локомотив» из венгерского «Ференцвароша» прошедшим летом. Он оформил голевую передачу на Монтеса, подав мяч точно в штрафную соперника.

Напомним, что текстовую трансляцию матча «Химок» и «Локо» проводит наш портал. Впереди уверенно идёт «Локомотив», 2:0. Гости забили и третий гол усилиями Владислава Сарвели, но его не засчитали.