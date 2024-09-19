Монтес забил за «Локомотив» в дебютном матче

Вечером четверга мексиканский защитник Сесар Монтес дебютировал за московский «Локомотив». Он поразил ворота подмосковных «Химок» в игре четвёртого тура группового этапа Кубка России, забив второй гол «Локо» в этой игре.

Таким образом, Монтес забил в первой же игре за новый клуб. Ранее он был в заявке на матч восьмого тура РПЛ против «Оренбурга» (4:2), однако на поле не вышел. В игре против «Химок» Михаил Галактионов доверил легионеру место в стартовом составе – мексиканец не подвёл.

Напомним, что текстовую трансляцию матча «Химки» - «Локомотив» проводит наш портал. «Локо» ведёт с уверенным счётом.