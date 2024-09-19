Ларин объяснил слова Глушенкова про сборную России

В четверг одной из самых обсуждаемых новостей стали слова Максима Глушенкова о сборной России. Он сказал, что предпочтёт тренировку с легионерами «Зенита» поездке во Вьетнам на товарищеский матч.

Экс-директор академии «Чертаново» Николай Ларин объяснил слова Глушенкова. В этой академии Максим начинал карьеру.

«Просто Макс — такой человек. Наверное, в душе у него есть непонимание, почему его не вызывают в сборную. Глушенков не хочет признаваться всем в том, что переживает об этом. Поэтому проявляет свои эмоции именно так», - говорит Ларин для Sport24.

Как добавил Ларин, если бы не травма, то Глушенков наверняка бы поехал играть против сборной Вьетнама (3:0). Ведь Валерий Карпин вызвал его.

Те-самые слова Глушенкова