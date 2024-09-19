Галактионов – о Салтыкове: «Абонементов в состав у нас нет»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о молодом игроке своей команды Никите Салтыкове. В этом сезоне у него всего лишь четыре выхода на поле во всех турнирах без результативных действий.

«Высокий уровень конкуренции. Мы сразу проговорили, что абонементов в состав нет. Классные игроки есть и на его позиции. Он с понимаем относится к этому, адаптируется, хорошо тренируется», - приводит слова Галактионова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Салтыков перебрался в Москву из «Крыльев Советов».

Вечером четверга «Локо» играет в гостях в Кубке России против «Химок». Салтыков на поле пока не появился. В разгаре второй тайм.