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Гришин: «Согласен, что Тюкавин — лучший футболист прошлого чемпионата»

19 Сентября 2024 • 19:30 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
22.09 16:30

Экс-игрок «Динамо» Александр Гришин отреагировал на то, что РФС признал форварда «бело-голубых» Константина Тюкавина лучшим футболистом прошлого сезона.

«Я согласен, что Тюкавин — лучший футболист прошлого чемпионата. Он провел хороший сезон», — заявил Гришин Legalbet.

Эксперт добавил, что не видит конкурентов Тюкавину по прошлому сезону.

В прошлом розыгрыше чемпионата России 22-летний форвард появился на поле во всех 30 матчах, в которых забил 15 голов и стал автором десяти ассистов.

Напомним, по итогам сезона московский клуб финишировал на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

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