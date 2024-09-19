Агент Сафонов назвал внушительный список из готовых уехать в Европу игроков

Футбольный агент Алексей Сафонов привёл список из футболистов, которые уже сейчас готовы уехать в европейский футбольный клуб из РПЛ. Список, разумеется, субъективный.

«Из русских Тикнизян, Латышонок, Пиняев, Тюкавин, Глушенков, Ежов, Литвинов, Воробьёв, Кривцов, Сперцян и Батраков», - сказал Сафонов для портала Metaratings.

Также в этом списке, помимо двух игроков сборной Армении, почему-то оказался серб Милан Майсторович из «Динамо».

Напомним, что прошедшим летом самым громким трансфером из РПЛ в Европу стал переход вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ». В ПАОК ушёл Фёдор Чалов из ЦСКА, в «Сьон» - Антон Миранчук из «Локомотива». В австрийском «Штурме» теперь играет молодой вратарь и воспитанник «Локомотива» Даниил Худяков.