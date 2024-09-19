Булыкин назвал европейский клуб, похожий на московское «Динамо»

Дмитрий Булыкин порассуждал о победах московского «Динамо». Многие из них проходят по такому сценарию, что «бело-голубые» забивают приносящие результат голы в заключительные минуты матча.

«Хорошо, когда так получается, но рассчитывать на это не стоит. Хотя «Байер» показал в прошлом сезоне, что кучу игр так выиграть можно. Но и в основное время нужно хорошую игру показывать», - делится Булыкин для «Газеты.Ру».

Напомним, что «Динамо» в восьмом туре только благодаря двум голам в добавленное время обыграло «Ахмат» из зоны вылета – 4:2.

В турнирной таблице у динамовцев в активе 16 очков по итогу восьми туров.