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Самородову потребовалось четыре матча для первого гола за «Ахмат»

19 Сентября 2024 • 18:51 Комментировать

Вечером четверга в Кубке России играют «Пари НН» и грозненский «Ахмат». Гости открыли счёт точным ударом нападающего Максима Самородова.

Этот гол стал для форварда сборной Казахстана первым за новый клуб. А забил Самородов в четвёртой официальной игре за «Ахмат», если брать все турниры. Кстати, именно сегодня он вышел на поле за российский клуб впервые в старте.

Напомним, что приходил Самородов в «Ахмат» из «Актобе» ещё при Магомеде Адиеве, который прекрасно знал игрока по сборной Казахстана. Однако в начале сентября Адиева на тренерском мостике грозненцев сменил Сергей Ташуев.

Текстовую трансляцию матча «Пари НН» - «Ахмат» проводит наш портал. Впереди благодаря голу Самородова гости, в разгаре первый тайм.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Максим Самородов
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