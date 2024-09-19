Арустамян назвал двух игроков из России, соответствующих уровню Лиги чемпионов

Известный журналист Нобель Арустамян выделил двух футболистов из России, которые, на его взгляд, соответствуют уровню Лиги чемпионов. Арустамян назвал форварда «Динамо» Константина Тюкавина и полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

«В России есть те, кто соответствует уровню команд Лиги чемпионов. Тюкавин – форвард, который, учитывая возраст и статистику, сто процентов может там оказаться. Глушенков – тоже», - цитирует Арустамяна «Спорт-Экспресс».

Что касается Алексея Батракова из «Локомотива», то, по словам Арустамяна, делать по нему выводы пока рано.

Добавим, что клубы из России не играют в Лиге чемпионов уже два с половиной года после внедрения санкций со стороны УЕФА.