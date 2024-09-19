Булыкин: «Выигрывать со скрипом – уже фишка «Динамо»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил форму московского «Динамо». В восьмом туре РПЛ «бело-голубые» обыграли в не самом простом матче «Ахмат» (4:2) - свои решающие голы москвичи забили в добавленное время.

«Выиграли со скрипом, но это уже их фишка, забивать решающие голы после 90-й минуты. Конечно, такая игра не даёт «Динамо» шанс соревноваться с «Зенитом». Но победа – это уверенность психологическая, а главное – очки», - делится Булыкин с «Газетой.Ру».

Напомним, что «Динамо» в этом сезоне по итогу восьми туров идёт на четвёртом месте с 16 очками, от первого места отставание – четыре очка.