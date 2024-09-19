«Спартак» ставит цель отобрать чемпионство у «Зенита» - Арустамян

Известный комментатор Нобель Арустамян дал комментарий по поводу задачи «Спартака» в нынешнем сезоне. По словам Арустамяна, команда Деяна Станковича ставит перед собой задачу стать чемпионом России.

«Спартак» ставит цель отобрать чемпионство у «Зенита». Мне кажется, это очевидно всем. Клуб имеет возможности, амбиции конкурировать с «Зенитом» на равных. По остальным командам не знаю», - цитирует Арустамяна «Спорт-Экспресс».

После восьми сыгранных туров «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Деяна Станковича отстаёт на пять зачётных баллов (15 против 20).