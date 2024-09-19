Арустамян: Мне обидно за Джикию

Блогер и журналист Нобель Арустамян поделился комментарием о переходе бывшего капитана «Спартака» Георгия Джикии в «Химки».

Арустамян признался, что ему обидно из-за ситуации с Джикией, который до самого конца трансферного окна не мог найти себе новый клуб.

«Георгий — очень сильный футболист по меркам РПЛ. Для меня странно, что все так развивалось, докатилось до последних дней трансферного окна», — цитирует Арустамяна «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, со своим большим опытом Джикия мог бы помочь любому топ-клубу чемпионата России.

Контракт 30-летнего защитника с «Химками» рассчитан на один сезон.