Борис Игнатьев: «Не хочу осуждать Глушенкова, но никак не могу поддержать»

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на слова Максима Глушенкова. Футболист «Зенита» заявил, что в нынешних реалиях ему интереснее тренироваться с легионерами команды, чем ехать играть за сборную против команд такого уровня, как Вьетнам.

Борис Игнатьев не стал осуждать Глушенкова за такую позицию, но в то же время отметил, что не может её разделить.

«Я не хочу его осуждать, но никак не могу поддержать. Потому что у него своё видение, мало ли какие ситуации могут быть, возможно, он не может летать, ему далеко. Но если он заявил, что в сборной не хочет играть – это ни в какие ворота», - цитирует Игнатьева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее в сентябре сборная России разгромила Вьетнам со счётом 3:0. Максим Глушенков попал в расширенный состав команды на сбор, но не поехал на него из-за полученной травмы.