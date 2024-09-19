Булыкин: «Пока трансфер Дзюбы в «Акрон» можно оценивать хорошо»

Дмитрий Булыкин высказался о свободном переходе Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон». Форвард уже успел сыграть за новый клуб в двух матчах, отметившись в них одной голевой передачей.

«Пока этот переход оцениваю как хороший. Посмотрим, будет ли он дальше пользу приносить, но в первой игре он уже сделал голевую передачу. Хотя мог бы и сам пробить», - говорит Булыкин с «Газетой.Ру».

Напомним, что Дзюба связал себя с «Акроном» годичным контрактом. Пока что в двух матчах с Дзюбой в составе «Акрон» побеждал, в соперниках были «Химки» (3:0) и «Факел» (2:0).

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