Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Тюкавина назвал главную задачу футболиста

19 Сентября 2024 • 18:29 Комментировать

Агент форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов назвал главную задачу своего клиента на данный момент.

«У нас нет никаких вопросов к клубу по положению Кости. Сейчас наша главная задача – начать забивать. В том, что голы придут, у меня сомнений нет», - делится Сафонов для Metaratings.

Напомним, что Тюкавин в этом сезоне пока не отличается особой результативностью. В активе у него всего лишь два гола в девяти матчах во всех турнирах и две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает российского нападающего в 16 млн евро.

Ранее Сафонов назвал приход Виллиана Жозе в «Спартак» провалом селекции клуба.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» принял решение по Максименко В «Наполи» приняли решение по Кварацхелии «Надо с этим кончать»: Губерниев отреагировал на слова Дзюбы о сборной России Ошибка не Сафонова всё решила: «ПСЖ» дожал «Жирону» с ляпом вратаря «Спартак» мог получить техническое поражение за матч с «Зенитом» Куртуа раскрыл, кто из игроков «Реала» не был рад его приходу Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу Компани дал комментарий после победы «Баварии» со счётом 9:2 Бомбардирский рекорд Роналду в Лиге чемпионов под угрозой: кто может его побить в новом сезоне Жоржиньо – о результативности Холанна: «Это уже смешно»
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Барселона» легко разделалась с «Жироной» Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Вылета в Чемпионшип им мало: Стало известно, какое наказание для «Манчестер Сити» хотят видеть в АПЛ Тренер – победитель не может найти работу: в какой команде Зидан может оказаться в ближайшее время
Спортивные новости
Рыбин объяснил провальный старт сезона для «Металлурга» Рыбин: Кузьмину можно только здоровья пожелать, выглядит это страшно Украинского боксёра Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова ЦСКА обыграл московское «Динамо» в дерби в матче КХЛ Гол Радулова помог «Локомотиву» одолеть «Ладу» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Сентября
18:39 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Не хочу осуждать Глушенкова, но никак не могу поддержать» 1
18:39 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Пока трансфер Дзюбы в «Акрон» можно оценивать хорошо»
18:29 · Россия. Премьер-лига
Агент Тюкавина назвал главную задачу футболиста
18:13 · Россия. Премьер-лига
Сперцян: «Кордоба сразу дал понять, что не уйдёт в «Спартак»
18:01 · Кубок России
Тороп похвалил оборону ЦСКА
18:00 · Кубок России
«Химки» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:00 · Кубок России
«Пари НН» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:47 · Кубок России
Глушаков не попал в заявку «Химок» на игру с «Локомотивом»
17:45 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» рассказали о состоянии Джикии
17:32 · Кубок России
Пиняев — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Химками»
17:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «У Галактионова отобрали лучшего игрока, а он не ноет» 1
17:15 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Сейчас Батракову нужно стать мужиком»
17:10 · Россия. Премьер-лига
Президент «Сьона»: «Российские журналисты звонили мне уже 50 раз»
17:04 · Россия. Премьер-лига
Игорь Дмитриев: «Не понимаю, почему чемпионства «Зенита» должны бесить»
16:55 · Россия. Премьер-лига
Арустамян высказался о трансфере Соболева из «Спартака» в «Зенит»
16:53 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин: «Нобель умеет разговаривать так, чтобы у игроков потом были проблемы»
16:50 · Россия. Премьер-лига
Алексей Сафонов: Трансфер Жозе — провал селекции «Спартака»
16:50 · Россия. Премьер-лига
Губерниев обратился к Глушенкову: «Если не получится, то какой же ты футболист?»
16:38 · Россия. Премьер-лига
Алексей Сафонов: «В «Спартаке» практически не осталось обиженных»
16:30 · Россия. Премьер-лига
Алексей Сафонов: «Пока нельзя сказать, что Барко заменяет Промеса»
16:21 · Россия. Премьер-лига
Татьяна Тарасова отреагировала на громкое заявление Глушенкова о сборной России
16:14 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА наказали за оскорбления «Зенита»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Дмитриев: «Когда узнал об интересе «Спартака», без раздумий ответил «да»
16:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
Юсупов провёл первую тренировку в «Урале» сразу после подписания контракта
15:53 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Краснодара»: «Мы готовы бороться с «Зенитом»
Все новости
Рекомендуем