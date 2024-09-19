Агент Тюкавина назвал главную задачу футболиста

Агент форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов назвал главную задачу своего клиента на данный момент.

«У нас нет никаких вопросов к клубу по положению Кости. Сейчас наша главная задача – начать забивать. В том, что голы придут, у меня сомнений нет», - делится Сафонов для Metaratings.

Напомним, что Тюкавин в этом сезоне пока не отличается особой результативностью. В активе у него всего лишь два гола в девяти матчах во всех турнирах и две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает российского нападающего в 16 млн евро.

Ранее Сафонов назвал приход Виллиана Жозе в «Спартак» провалом селекции клуба.