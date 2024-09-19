Сперцян: «Кордоба сразу дал понять, что не уйдёт в «Спартак»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос, как он реагировал на историю с форвардом Джоном Кордобой. Ранее сообщалось об интересе к колумбийцу со стороны московского «Спартака».

«Мы разговаривали, но он сразу дал понять, что нет [не уйдёт]. Что он останется», - цитирует Сперцяна «РБ Спорт».

На текущий момент «Краснодар» располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Мурада Мусаева отстаёт на два зачётных балла (18 очков против 20).

Ближайший матч чемпионата «Краснодар» проведёт в субботу, 21 сентября, - против «Акрона» на выезде.