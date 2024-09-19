В «Химках» рассказали о состоянии Джикии

Гендиректор «Химок» Николай Оленев высказался о состоянии новичка команды Георгия Джикии.

«Он в хорошем состоянии, тренируется в общей группе. Когда будет играть, это уже решение тренера. Сейчас у Артиги есть богатый выбор во всех линиях», — приводит слова Оленева «Матч ТВ».

Напомним, 30-летний Джикия присоединился к «Химкам» в последний день трансферного окна, подписав контракт на один сезон. Стоит сказать, что экс-капитан «Спартака» пока не дебютировал за подмосковный клуб.

Сегодня, 19 сентября, «Химки» примут «Локомотив» в матче четвертого тура Кубка России, начало — в 18:30 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.