Агент Сафонов: «У Галактионова отобрали лучшего игрока, а он не ноет»

Известный агент Алексей Сафонов с восторгом высказался о Михаиле Галактионове как главном тренере московского «Локомотива».

«Его многие недооценивают, он молодой тренер. У Галактионова вырвали лучшего игрока, а он не ноет. Не боится на скамейку топовых игроков сажать. Ему тяжело, но он даёт результат. Я снимаю перед ним шляпу», - говорит Сафонов с Metaratings.

Галактионов возглавляет «Локо» почти два года. В прошлом сезоне клуб занял с ним четвёртое место турнирной таблицы РПЛ. В текущем сезоне «Локомотив» занимает третье место с 18 очками, отставание от первого места – два балла.

«Игра и стержень есть у «Локомотива», это самое главное», - добавил Сафонов.