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Агент Сафонов: «Сейчас Батракову нужно стать мужиком»

19 Сентября 2024 • 17:15 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
22.09 19:00

Известный агент Алексей Сафонов поделился мнением о возможном отъезде  полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в Европу.

«Пока рано, тем более у трансферов в Европу есть много нюансов. Будем смотреть на то, как Батраков проведет свой второй сезон. Сейчас ему нужно стать мужиком», — приводит слова Сафонова Metaratings.

В текущем сезоне 19-летний Батраков принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и сделал пять голевых передач.

Действующий трудовой договор Батракова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет пять миллионов евро.

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