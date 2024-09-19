Агент Сафонов: «Сейчас Батракову нужно стать мужиком»

Известный агент Алексей Сафонов поделился мнением о возможном отъезде полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в Европу.

«Пока рано, тем более у трансферов в Европу есть много нюансов. Будем смотреть на то, как Батраков проведет свой второй сезон. Сейчас ему нужно стать мужиком», — приводит слова Сафонова Metaratings.

В текущем сезоне 19-летний Батраков принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и сделал пять голевых передач.

Действующий трудовой договор Батракова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет пять миллионов евро.