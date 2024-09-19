Президент «Сьона»: «Российские журналисты звонили мне уже 50 раз»

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин заявил об огромном числе звонков от российских журналистов после перехода в клуб Антона Миранчука.

«Российские журналисты позвонили мне уже как минимум 50 раз! Русские очень хотят знать, что стоит за трансфером, переезд Миранчука в Швейцарию их очень удивил», - делится Константин с Le Matin.

Напомним, что Миранчук перебрался в «Сьон» в этом сентябре в статусе свободного агента. Ранее Антон был игроком родного московского «Локомотива». Летом стороны не стали продлевать контракт.

«Сьон» выступает в высшем дивизионе чемпионата Швейцарии и базируется во франкоязычной части страны.