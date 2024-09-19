Игорь Дмитриев: «Не понимаю, почему чемпионства «Зенита» должны бесить»

Игрок московского «Спартака» Игорь Дмитриев, арендованный «Крыльями Советов», высказался о чемпионской гегемонии питерского «Зенита». По итогу прошлого сезона «Зенит» взял шестое чемпионство подряд.

«Не знаю, почему это должно бесить. Так сложилось. «Зенит» — команда топ-уровня, где лучшие игроки. Мне хотелось бы, чтобы чемпион сменился. И чтоб это была та команда, в которой играю я», - говорит Дмитриев «Чемпионату».

Футболист добавил, что не понимает, как «Зенит» стал чемпионом в прошлом сезоне.

«Был уверен, титул заберёт «Динамо», - заключил он.

В текущем сезоне по итогу восьми туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ. У команды в активе 20 очков.