Арустамян высказался о трансфере Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Известный спортивный комментатор Нобель Арустамян высказался о трансфере Александра Соболева. Несколько недель назад нападающий сменил «Спартак» на «Зенит».

По словам Арустамяна, трансферы между «Спартаком» и «Зенитом» всегда являются эмоциональными, и ничего нового в истории с Соболевым нет.

«То же самое было и с Дзюбой, и с другими футболистами. Соболев знал, на что идёт. Другое дело, что Александр, наверное, понимает, как изменить ситуацию. Но только победы и голы могут как-то поменять отношение питерской публики», - цитирует Арустамяна «Спорт-Экспресс».

Александр Соболев провёл за «Зенит» уже два официальных матча. В них нападающий не отмечался голами.

Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт в субботу, 21 сентября, - против «Факела» на своём поле.