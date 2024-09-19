Руслан Нигматуллин: «Нобель умеет разговаривать так, чтобы у игроков потом были проблемы»

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин оценил слова Максима Глушенкова Нобелю Арустамяну о том, что он предпочёл бы тренировки с партнёрами по «Зениту» игре за сборную России в товарищеском матче.

«Нобель умеет разговаривать так, чтобы потом у футболиста возникли проблемы, но игрок должен сам думать, что говорит. Но чем больше у него таких высказываний – тем меньше шансов попасть в сборную России. Предполагаю, что Глушенков привык играть за деньги, а в сборной играют за честь», - делится Нигматуллин с «Чемпионатом».

Напомним, что Глушенкова не было на сентябрьском сборе российской команды. На нём сборная сыграла против команды Вьетнама (3:0) в Ханое.

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