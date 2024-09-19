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Алексей Сафонов: Трансфер Жозе — провал селекции «Спартака»

19 Сентября 2024 • 16:50 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
22.09 16:30

Известный агент Алексей Сафонов ответил на вопрос, считает ли покупку нападающего Виллиана Жозе провалом «Спартака».

«100%. Сейчас все болельщики «Спартака» ждут, когда он похудеет, ха-ха», — заявил Сафонов Metaratings.

В составе «Спартака» 32-летний Жозе принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор бразильца с «красно-белыми» рассчитан до лета 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Жозе составляет четыре миллиона евро.

По итогам восьми туров «Спартак» находится на пятой позиции в чемпионате России, набрав 15 баллов.

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