Алексей Сафонов: Трансфер Жозе — провал селекции «Спартака»

Известный агент Алексей Сафонов ответил на вопрос, считает ли покупку нападающего Виллиана Жозе провалом «Спартака».

«100%. Сейчас все болельщики «Спартака» ждут, когда он похудеет, ха-ха», — заявил Сафонов Metaratings.

В составе «Спартака» 32-летний Жозе принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор бразильца с «красно-белыми» рассчитан до лета 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Жозе составляет четыре миллиона евро.

По итогам восьми туров «Спартак» находится на пятой позиции в чемпионате России, набрав 15 баллов.