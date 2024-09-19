Губерниев обратился к Глушенкову: «Если не получится, то какой же ты футболист?»

Авторитетный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев обратился к атакующему полузащитнику «Зенита» Максиму Глушенкову. В семи играх за питерскую команду после летнего трансфера футболист записал на свой счёт девять голов и один результативный пас на партнёра.

«Если у тебя такие крутые амбиции, ты такой крутой парень, то принеси пользу «Зениту», а дальше – докажи, что классный футболист. И забей хотя бы столько, сколько Дзюба! А дальше поглядим. Если не получится, то какой же ты футболист?» - цитирует Губерниева Sport24.

Стоит сказать, что ранее обсуждаемыми стали слова Глушенкова о нынешней сборной России. Футболист заявил, что для него интереснее тренироваться с легионерами «Зенита», чем играть за национальную команду против соперников уровня Вьетнама. Глушенков не играл за сборную России с осени 2022 года.