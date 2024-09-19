Алексей Сафонов: «В «Спартаке» практически не осталось обиженных»

Известный агент Алексей Сафонов высказался о Деяне Станковиче как тренере. При сербе, по мнению Сафонова, своё время на поле получают почти все игроки «красно-белых».

«В отличие от других тренеров, Станкович даёт играть практически всем игрокам. В команде почти нет обиженных. Если команда забивает, с места поднимается вся скамейка. Это говорит о том, что равнодушных в «Спартаке» больше нет», - говорит Сафонов с Metaratings.

«Спартак» на данный момент идёт на пятом месте турнирной таблицы РПЛ. У клуба в активе 15 очков, последнее поражение клуб терпел ещё в первом туре. Отставание от первого места перед девятым туром – пять баллов.