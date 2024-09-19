Алексей Сафонов: «Пока нельзя сказать, что Барко заменяет Промеса»

Известный агент Алексей Сафонов оценил Эсекьеля Барко как замену Квинси Промесу в московском «Спартаке».

«Думаю, что заменой он пока не стал. Хотя бы по той причине, что они играют на разных позициях. А ещё Барко пока что притирается. Но показывает себя здорово», – сказал Сафонов Metaratings.

Напомним, что Барко пополнил «Спартак» прошедшим летом после перехода из «Ривер Плейта». Что касается Промеса, то тот с начала весны не может вернуться в Россию из-за судебных разбирательств в ОАЭ.

В активе Барко в этом сезоне девять выходов на поле за «Спартак», три гола и три ассиста в рамках всех турниров.