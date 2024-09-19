Татьяна Тарасова отреагировала на громкое заявление Глушенкова о сборной России

Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков пренебрежительно высказался о сборной России, которой в последние годы обычно приходится играть против не самых сильных соперников. По словам Глушенкова, для него лучше тренироваться в «Зените», чем играть за сборную против уловного Вьетнама.

На слова Максима Глушенкова отреагировала Татьяна Тарасова – заслуженный тренер по фигурному катанию.

«Совершенно не воспринимаю такие слова. Но пусть не вызывается в сборную, раз не считает нужным», - цитирует Тарасову «ВсёПроСпорт».

Тарасова отметила, что ни от кого слышала такого рода заявлений в своём виде спорта.

«В фигурном катании ни от кого не слышала подобных слов. Надо терпеть, а он пусть как хочет. Нам такие мнения неинтересны, и слушать их вредно», - сказала Тарасова.

Максим Глушенков в последний раз играл за сборную России осенью 2022 года.