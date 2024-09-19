ЦСКА наказали за оскорбления «Зенита»

На прошлых выходных в Российской премьер-лиге встречались ЦСКА и «Зенит». Питерцы победили в столице за счёт единственного гола Лусиано Гонду. По ходу второго тайма фанаты «армейцев» скандировали оскорбления в адрес «Зенита».

«Зенит» - позор российского футбола», - скандировали болельщики.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по этой ситуации. ЦСКА получил штраф в размере 10 тысяч рублей.

ЦСКА на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги (13 очков). «Зенит», в свою очередь, лидирует (20 очков).