Дмитриев: «Когда узнал об интересе «Спартака», без раздумий ответил «да»

Вингер «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев высказался о переходе летом из «Урала» в «Спартак».

Напомним, минувшим летом 20-летний футболист присоединился к «Спартаку», однако ни разу не сыграл за команду и отправился в аренду в «Крылья Советов».

«Когда узнал об интересе «Спартака», без раздумий ответил «да». Это клуб с историей. Там играл и становился чемпионом России мой отец», — приводит слова Дмитриева «Чемпионат».

Футболист признался, что очень хочет попробовать себя в сильном клубе и повторить достижения отца.

В составе самарцев Дмитриев появился на поле в семи матчах, в которых не смог отметиться результативными действиями.