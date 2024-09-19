Защитник «Краснодара»: «Мы готовы бороться с «Зенитом»

Защитник Джованни Гонсалес считает, что его команда, «Краснодар», может бороться с «Зенитом» за чемпионский титул Премьер-лиги.

«Может ли «Краснодар» бороться с «Зенитом» за чемпионство? Уверен, что да. Мы хотим показать это, мы готовы», - цитирует Гонсалеса «РБ Спорт».

В восьми турах Премьер-лиги «Краснодар» набрал 18 очков. Команда Мурада Мусаева занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на два зачётных балла.

Ближайший матч российского чемпионата «Краснодар» проведёт в субботу, 21 сентября, - против «Акрона» на выезде. Игра стартует в 14:00 по московскому времени.