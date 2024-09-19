Петржела: «Зенит» вряд ли бы вышел в плей-офф Лиги чемпионов»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела не считает, что питерцы пробились бы в плей-офф, если бы выступали в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Зенит» не был бы самым слабым клубом в этом розыгрыше Лиги чемпионов. В новом формате турнира есть клубы, которые слабее «Зенита». Но «сине-бело-голубые» все равно вряд ли бы смогли выйти в плей-офф», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Как известно, клубы из Российской премьер-лиги не выступают в еврокубковых турнирах из-за санкций, которые УЕФА наложил на РФС больше двух с половиной лет назад.

Добавим, что в сезоне 2024/2025 в Лиге чемпионов нет группового этапа. Его заменила единая лига с 36 командами.