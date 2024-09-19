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«Неуважение к России»: В Госдуме предположили, что Глушенков высказался как иноагент

19 Сентября 2024 • 15:31 Комментировать

Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков заявил, что для него лучше потренироваться с легионерами в клубе, чем ехать играть за сборную России против условной команды Вьетнама. На слова Глушенкова отреагировал Дмитрий Свищёв, который является депутатом Госдумы.

«Это высказывания провокационные, это высказывания, может, даже иноагента. Это что такое? Неуважение к сборной, к тренерскому штабу национальной команды, к РФС, к стране. Надо внимательно отнестись и сделать выводы», - цитирует Свищёва «РБ Спорт».

Свищёв призвал Российский футбольный союз (РФС) предусмотреть в регламенте наказания за такого рода высказывания, если на текущий момент они не прописаны.

Напомним, что Валерий Карпин на протяжении долгого времени не включал Максима Глушенкова в состав национальной сборной России.

Глушенков пообещал рассказать правду о конфликте с Карпиным – но нескоро

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Евро-Футбол.Ру,
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