Алексей Сафонов: ЦСКА будет выше «Динамо»

Известный агент Алексей Сафонов поделился мнением о том, за что будет бороться ЦСКА в текущем сезоне чемпионата России.

«Думаю, что ЦСКА будет бороться за серебро или бронзу. Я не отказываюсь от своих слов о том, что «Зенит» 100% станет чемпионом», — приводит слова Сафонова Metaratings.

Агент добавил, что главными претендентами на второе место он считает ЦСКА, «Краснодар», «Спартак», «Локомотив» и московское «Динамо».

При этом Сафонов считает, что ЦСКА завершит сезон выше «бело-голубых».

После восьми туров «Зенит» возглавляет РПЛ, набрав 20 очков. Ближайшими преследователями «сине-бело-голубых» являются «Краснодар» и «Локомотив», в копилке которых по 18 баллов.