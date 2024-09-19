Агент Сафонов не верит, что Соболев станет топ-бомбардиром в «Зените»

Известный агент Алексей Сафонов ответил на вопрос, сможет ли форвард Александр Соболев стать топ-бомбардиром в составе «Зенита».

«Не верю. Соболев находится под большим давлением, даже у Дзюбы переход в «Зенит» получился мягче. К тому же, Артём на голову сильнее Соболева», — приводит слова агента Metaratings.

В составе «сине-бело-голубых» 27-летний Соболев принял участие в трех матчах с учетом всех турниров и стал автором одной результативной передачи.

Трудовой договор Соболева с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 млн евро.