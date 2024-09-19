Семак отреагировал на оскорбления Соболева фанатами «Зенита»

Фанаты «Зенита» пока не приняли Александра Соболева, перебравшегося в команду в летнее трансферное окно из «Спартака». На последней игре против «Рубина» с трибун «Газпром Арены» доносились оскорбления в адрес футболиста. У рулевого питерской команды Сергея Семака спросили, не планирует ли клуб устроить встречу с фанатами с участием Соболева.

«Нет, таких идей на сегодняшний день нет. Многих игроков разных команд болельщики не любят – это их отношение. Что касается Александра... Он – часть нашей команды», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

Ближайший матч «Зенит» проведёт в субботу, 21 сентября, - против «Факела» в РПЛ.