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Семак отреагировал на оскорбления Соболева фанатами «Зенита»

19 Сентября 2024 • 14:29 Комментировать
Зенит
...
Факел
1 1.19 X 6.80 2 15.00
21.09 16:30

Фанаты «Зенита» пока не приняли Александра Соболева, перебравшегося в команду в летнее трансферное окно из «Спартака». На последней игре против «Рубина» с трибун «Газпром Арены» доносились оскорбления в адрес футболиста. У рулевого питерской команды Сергея Семака спросили, не планирует ли клуб устроить встречу с фанатами с участием Соболева. 

«Нет, таких идей на сегодняшний день нет. Многих игроков разных команд болельщики не любят – это их отношение. Что касается Александра... Он – часть нашей команды», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

Ближайший матч «Зенит» проведёт в субботу, 21 сентября, - против «Факела» в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Александр Соболев ещё теги

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