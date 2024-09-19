Появилась информация о состоянии Клаудиньо

Атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо в четверг не тренировался в общей группе. Бразильский футболист работал по индивидуальной программе в тренажёрном зале, о чём рассказывает «Матч ТВ».

Стоит сказать, что Клаудиньо не сыграл за «Зенит» в кубковом матче против «Рубина» во вторник. Всего в сезоне 2024/2025 бразилец провёл десять игр, в которых записал на свой счёт один результативный пас.

В настоящий момент «Зенит» готовится к матчу Премьер-лиги против «Факела». Команды сыграют в субботу, 21 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.