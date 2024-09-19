РФС назвал лучшего молодого футболиста в России

РФС назвал лучшего молодого футболиста прошлого сезона в России. Им стал бывший полузащитник самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков, ныне выступающий за столичный «Локомотив».

В споре за индивидуальную награду Салтыков опередил Сергея Волкова, Данилу Козлова и Илью Ишкова.

В прошлом сезоне 20-летний полузащитник провел в чемпионате России 29 поединков. Никита записал на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.

В новом сезоне Российской премьер-лиги Салтыков сыграл всего два матча без результативных действий.