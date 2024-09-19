Оласа высказался о Кордобе и Смолове

Игрок «Краснодара» Лукас Оласа поделился мнением о нападающих своей команды.
«Фёдор и Кордоба - игроки очень высокого уровня и большие профессионалы. Нам очень легко играть с любым из них, с ними наша атака становится лучше. И Фёдор, и Джон готовы быть основными нападающими», - передает слова легионера «Чемпионат».
После восьми туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Мурада Мусаева отстают от лидирующего «Зенита» на два балла. Следующий матч в РПЛ «быки» сыграют на выезде с тольяттинским «Акроном».
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