Оласа высказался о Кордобе и Смолове

«Фёдор и Кордоба - игроки очень высокого уровня и большие профессионалы. Нам очень легко играть с любым из них, с ними наша атака становится лучше. И Фёдор, и Джон готовы быть основными нападающими», - передает слова легионера «Чемпионат».