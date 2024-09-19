Семак оценил первые матчи Соболева в «Зените»

«Пас Соболева определил ход матча с «Рубином». Думаю, его недооценивают. Единственное, чего ему сейчас не хватает - игрового тонуса. Но он его наберёт. Игрой Соболева мы полностью довольны», - передает слова специалиста «Чемпионат».