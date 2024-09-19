Семак оценил первые матчи Соболева в «Зените»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об игре нападающего команды Александра Соболева. Форвард перешел в клуб минувшим летом.
«Пас Соболева определил ход матча с «Рубином». Думаю, его недооценивают. Единственное, чего ему сейчас не хватает - игрового тонуса. Но он его наберёт. Игрой Соболева мы полностью довольны», - передает слова специалиста «Чемпионат».
Александр перешел в «Зенит» из стана принципиального соперника – московского «Спартака». 27-летний российский центрфорвард подписал с петербургским клубом контракт на три года с возможностью продления на сезон.
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