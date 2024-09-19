Семак назвал футболистов «Зенита», которые не сыграют с «Факелом»

В рамках девятого тура чемпионата России петербургский «Зенит» на своем поле примет воронежский «Факел». Наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак рассказал о кадровых проблемах в преддверии встречи.

«Из новых повреждений - Ильзат Ахметов. Родригао и Волков всё ещё восстанавливаются. Вопрос по Горшкову. Решим, сыграет ли он в субботу, исходя из его функционального состояния», - передает слова главного тренера «Чемпионат».

Матч «Зенита» и «Факела» состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча пройдет 21 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени.