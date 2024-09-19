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Семак: «Все игроки «Зенита» за Соболева, а он – за них»

19 Сентября 2024 • 11:57 Комментировать

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал, как в команде относятся к новичку Александру Соболеву.

«Что касается Александра, то он часть нашей команды. Как уже говорили в прессе игроки: все за него, а он - за них. Он будет делать всё, чтобы команда добивалась результата. Я уверен, что Саша нам поможет», - приводятся слова главного тренера на страницах «Чемпионата».

Напомним, что Соболев перешел в петербургский клуб из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. 27-летний нападающий заключил трехлетнее трудовое соглашение с возможностью продления на один сезон.

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