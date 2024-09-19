Семак рассказал, как восстанавливается Глушенков

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о восстановлении травмированного полузащитника Максима Глушенкова. Игрок повредил руку.
«Когда вернётся Максим Глушенков, он может изменить нашу схему. Глушенков не в общей группе. Он делает те упражнения, которые ему позволяет медицинский штаб. Эти упражнения исключают контакт», - передает слова специалиста «Чемпионат».
Глушенков является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги. 25-летний полузащитник принял участие в пяти поединках, отметившись семью забитыми мячами и одной результативной передачей.
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