Названы 33 лучших футболиста сезона-2023/2024

РФС представил список лучших футболистов в прошлом сезоне. В него были включены 33 игрока.

Вратарь: Матвей Сафонов, Илья Лантратов, Евгений Латышонок.

Правый защитник: Сергей Волков, Вячеслав Караваев, Александр Сильянов.

Правый центральный защитник: Виллиан Роша, Страхиня Эракович, Александр Солдатенков.

Левый центральный защитник: Хуниор Алонсо, Мойзес Барбоза, Максим Осипенко.

Левый защитник: Дуглас Сантос, Юрий Горшков, Даниил Хлусевич.

Правый полузащитник: Максим Глушенков, Бенхамин Гарре, Иван Обляков.

Правый центральный полузащитник: Вильмар Барриос, Клаудиньо, Даниил Глебов.

Левый центральный полузащитник: Вендел, Эдуард Сперцян, Диего Лаксальт.

Левый полузащитник: Мохаммад Мохеби, Аббосбек Файзуллаев, Андрей Мостовой.

Правый нападающий: Матео Кассьерра, Джон Кордоба, Фёдор Чалов.

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Левый нападающий: Константин Тюкавин, Мирлинд Даку, Иван Сергеев.