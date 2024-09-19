Названы 33 лучших футболиста сезона-2023/2024

РФС представил список лучших футболистов в прошлом сезоне. В него были включены 33 игрока.
Вратарь: Матвей Сафонов, Илья Лантратов, Евгений Латышонок.
Правый защитник: Сергей Волков, Вячеслав Караваев, Александр Сильянов.
Правый центральный защитник: Виллиан Роша, Страхиня Эракович, Александр Солдатенков.
Левый центральный защитник: Хуниор Алонсо, Мойзес Барбоза, Максим Осипенко.
Левый защитник: Дуглас Сантос, Юрий Горшков, Даниил Хлусевич.
Правый полузащитник: Максим Глушенков, Бенхамин Гарре, Иван Обляков.
Правый центральный полузащитник: Вильмар Барриос, Клаудиньо, Даниил Глебов.
Левый центральный полузащитник: Вендел, Эдуард Сперцян, Диего Лаксальт.
Левый полузащитник: Мохаммад Мохеби, Аббосбек Файзуллаев, Андрей Мостовой.
Правый нападающий: Матео Кассьерра, Джон Кордоба, Фёдор Чалов.
Левый нападающий: Константин Тюкавин, Мирлинд Даку, Иван Сергеев.
Бан пользователя