РФС назвал лучшую команду России в сезоне-2023/2024

Российский футбольный союз (РФС) утвердил победителей в различных номинациях по итогам минувшего сезона. Лучшей командой прошлой игровой кампании был признан петербургский «Зенит».

Напомним, что подопечные Сергея Семака стали чемпионами Премьер-лиги, также обладателями кубка и суперкубка России. «Зенит» выиграл чемпионат страны в шестой раз подряд. Лучшим тренером прошлого сезона был признан Семак.

В новом розыгрыше Российской премьер-лиги петербургский клуб набрал 20 баллов и занимает первое место после восьми сыгранных туров.

РФС назвал лучшего футболиста и тренера прошлого сезона