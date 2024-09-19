РФС назвал лучшего футболиста и тренера прошлого сезона

РФС выбрал лучшего игрока сезона-2023/2024. Им стал центральный нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин.

В минувшей игровой кампании центрфорвард поучаствовал в 38 поединках «бело-голубых», в которых записал на свой счет 17 забитых мячей и десять результативных передач. Вместе с «Динамо» Тюкавин занял третье место в Премьер-лиге.

Лучшим тренером прошлого сезона был признан наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак. Под руководством российского специалиста «сине-бело-голубые» оформили требл, выиграв Премьер-лигу, Кубок страны и Суперкубок.