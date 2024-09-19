Мор назвал результат матча «Спартак» - «Крылья Советов»

Экс-защитник московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мыслями о предстоящем кубковом поединке между «красно-белыми» и самарскими «Крыльями Советов».

«Счёт будет 3:1; 4:1 в пользу «Спартака», - заявил эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Поединок групповой стадии Кубка России между «Спартаком» и «Крыльями Советов» состоится сегодня, 19 сентября, на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

Перед этой встречей «Спартак» занимает третье место в группе А, а «Крылья Советов» - четвертое.