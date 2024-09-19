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Глушенков - о сборной России: «Боженька оберегает меня от ненужных поездок во Вьетнам»

19 Сентября 2024 • 10:38 Комментировать

Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков высказался о травме руки, из-за которой пропустил тренировочный сбор национальной команды России во Вьетнаме.

«Очень курьезный момент, но, значит, так надо было. Меня Боженька оберегает от поездок ненужных по Вьетнаму. Ну, если бы вызвали, пришлось бы ехать», - высказался футболист на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.

Напомним, что в первой половине сентября сборная России провела товарищескую встречу против Вьетнама в Ханое. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали крупную победу со счетом 3:0. Еще один спарринг – с Таиландом – был отменен из-за плохой погоды.

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