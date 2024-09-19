Глушенков прокомментировал трансфер Соболева в «Зенит»

«Будут моменты, когда будет играть и один Саша, и когда будет и Кассьерра один играть, и когда они будут вместе. Это же много разновидностей. Нам нужны такие люди, которые хорошо будут играть головой, цепляться за верховые мячи», - рассказал хавбек на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.