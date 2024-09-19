Тороп: «Будет круто, если Сафонов окажется в финале Лиги чемпионов»

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп поделился мнением о дебютном поединке Матвея Сафонова за «ПСЖ» в Лиге чемпионов УЕФА.
«В этом сезоне Лиги чемпионов будет интересно последить за россиянами, хочется посмотреть за их игрой. Не знаю, до какой стадии может дойти «ПСЖ», но будет круто, если Матвей окажется в финале», - приводятся слова Торопа на страницах «Чемпионата».
В стартовом туре общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» на домашнем стадионе встречался с «Жироной». Команда Луиса Энрике одержала минимальную победу со счетом 1:0. В следующем матче ЛЧ парижане встретятся с лондонским «Арсеналом».
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