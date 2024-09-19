Тороп: «Будет круто, если Сафонов окажется в финале Лиги чемпионов»

«В этом сезоне Лиги чемпионов будет интересно последить за россиянами, хочется посмотреть за их игрой. Не знаю, до какой стадии может дойти «ПСЖ», но будет круто, если Матвей окажется в финале», - приводятся слова Торопа на страницах «Чемпионата».